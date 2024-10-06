Сын Дэвида и Виктории Бекхэм прошёлся по подиуму на Неделе моды в Париже

Ромео Бекхэм произвёл фурор на показе. 22-летний сын бывшего капитана сборной Англии по футболу сделал большой шаг в своей модельной карьере. Ромео принял участие в шоу бренда Balenciaga, которое состоялось в рамках Недели моды в Париже.

Ромео предстал перед публикой в дерзком образе с джинсами, серебристыми кроссовками и футуристичными тёмными очками. Вся семья парня в это время сидела в первом ряду и с гордостью наблюдала за его модельным триумфом.

Ромео бекхэм Фото: Кадр из видео youtube.com/@balenciaga

Горжусь тобой, приятель! Молодец, — написал в социальных сетях гордый за сына Дэвид.

Ранее Ромео Бекхэм планировал развиваться в спорте. Несколько лет он профессионально занимался теннисом, однако всё-таки сделал выбор в пользу моды. На его счету уже есть сотрудничество с Burberry, Yves Saint Laurent и другими люксовыми брендами.

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