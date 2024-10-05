Эксперт назвал эффективные методы снижения стресса

Психолог Адам Борланд из Кливлендской клиники в США предложил ряд простых, но эффективных методов для борьбы со стрессом.

Одним из ключевых факторов снижения стресса является здоровое и сбалансированное питание. Доктор рекомендует включать в свой рацион свежие фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, авокадо, семена чиа, тёмный шоколад, шпинат и миндаль. Между тем следует оказаться от фастфуда и продуктов с высоким гликемическим индексом.

Снизить стресс помогает и физическая активность, особенно аэробика, йога, тай-чи, а также тренировки с отягощениями. Уделять внимание следует и прогулкам в дневные часы, поскольку под воздействием солнечного света в организме вырабатывается витамин D, который помогает снизить уровень стресса.

Также психолог советует высыпаться, отказаться от курения и алкоголя, использовать техники релаксации, среди которых медитации и дыхательные гимнастики. Он не рекомендует снизить времяпрепровождение с телефоном, а выбирать другие активности, например, настольные игры, головоломки или чтение книг.

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