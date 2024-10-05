Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Эксперт назвал эффективные методы снижения стресса

Эксперт назвал эффективные методы снижения стресса
Эффективные методы снижения стресса
Аудио-версия:
Комментарии

Психолог Адам Борланд из Кливлендской клиники в США предложил ряд простых, но эффективных методов для борьбы со стрессом.

Одним из ключевых факторов снижения стресса является здоровое и сбалансированное питание. Доктор рекомендует включать в свой рацион свежие фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, авокадо, семена чиа, тёмный шоколад, шпинат и миндаль. Между тем следует оказаться от фастфуда и продуктов с высоким гликемическим индексом.

Снизить стресс помогает и физическая активность, особенно аэробика, йога, тай-чи, а также тренировки с отягощениями. Уделять внимание следует и прогулкам в дневные часы, поскольку под воздействием солнечного света в организме вырабатывается витамин D, который помогает снизить уровень стресса.

Также психолог советует высыпаться, отказаться от курения и алкоголя, использовать техники релаксации, среди которых медитации и дыхательные гимнастики. Он не рекомендует снизить времяпрепровождение с телефоном, а выбирать другие активности, например, настольные игры, головоломки или чтение книг.

Читайте также:
Неожиданно: учёные выяснили, как стресс влияет на качество спермы у мужчин

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android