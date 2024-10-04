Гидрометцентр дал прогноз погоды на зиму в Москве

Метеорологи рассказали, какую погоду ждать в столице. Гидрометцентр России обнародовал вероятностный прогноз с октября 2024 года по март 2025 года.

По данным специалистов, температура воздуха будет около или ниже нормы в отдельные месяцы. Холодными в Москве, по сравнению с предыдущими годами, станут январь и февраль. Нормой в эти месяцы считаются среднемесячные температуры -6,2 и -5,9 градуса соответственно.

В остальные месяцы температура будет в пределах средних многолетних значений: в октябре +5,8 градуса, в ноябре — -0,5 градуса, в декабре — -4,4 градуса, в марте — -1,6 градуса.

Следует отметить, что оправдываемость прогнозов температурного режима на отопительный период, выпущенных Гидрометцентром России, за последние 15 лет колебалась в пределах 63-81%.

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