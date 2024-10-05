В Госдуме предложили наказывать родителей квадроберов

Депутат Сергей Колунов заявил, что за это подростковое увлечение должна быть введена административная и уголовная ответственность. Чиновник подчеркнул, что количество детей, увлекающихся квадробингом, растёт, а вместе с этим становится все больше жалоб на их поведение.

Так, в августе 2023 года было зафиксировано всего 1184 запроса на слово «квадроберы», а в августе 2024 года это число выросло до 439 683, — отметил Колунов.

Депутат выступил с инициативой запрета после того, как по Сети стало распространяться видео, на котором видно, как женщина выгуливала на поводке ребенка-квадробера. Колунов обратился к детскому омбудсмену России Марии Львовой-Беловой и попросил взять ситуацию с увеличением популярности квадробики на контроль.

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