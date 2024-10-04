Федерация триатлона России объявила о старте проекта по поиску юных талантов

Инициатива поможет сформировать будущий триатлонный резерв страны. Попробовать свои силы в экспериментальном проекте «Спортивный резерв» могут не только дети, который занимаются триатлоном, но ещё и юные атлеты из других видов спорта. Основная задача – дать им возможность заниматься под началом грамотного тренера и развивать свой талант.

Планы на проект масштабные. Федерация триатлона России собирается сформировать спортивный резерв, состоящий из 20 юных триатлетов. Всего же шанс стать частью этой истории смогут порядка 100 перспективных атлетов в возрасте до 17 лет.

Отбор в «Спортивный резерв» будет проходить на основании квалификационных результатов. Критерии для желающих принять участие и другие подробности уже доступны на официальном сайте проекта.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.