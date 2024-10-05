Эльза Хоск произвела фурор своим появлением на публике в роскошном образе

Топ-модель стала гостьей светского ужина. Эльза Хоск посетила мероприятие, организованное ювелирным брендом Tiffany&Co и прошедшее в Нью-Йорке. Бывший «ангел» Victoria's Secret приковала к себе все взгляды и объективы фотографов, появившись на ужине в чёрном платье в пол с глубоким декольте.

Эльза Хоск Фото: Из личного архива Эльзы Хоск

Роскошным дополнением наряда стала золотая вставка в области талии, которая добавила образу Эльзы ещё больше элегантности и женственности. Хоск сделала свою фирменную гладкую причёску и макияж в нюдовых оттенках – идеальный выбор для того, чтобы смягчить смелый лук.

15 октября в Нью-Йорке пройдёт первое за несколько лет модное шоу бренда Victoria's Secret. Ожидается, что Эльза Хоск станет одной из его участниц. Новый выход модели в свет спровоцировал ещё больше разговоров на эту тему – манекенщица поддерживает идеальную форму, поэтому её участие в показе называют неоспоримым.

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