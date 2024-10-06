Риск взлома: хакер раскрыл пароли, которые нельзя использовать

Хакер Джо Кокрофт, имеющий экспертную подготовку по взлому сложных систем, рассказал, каких паролей следует избегать.

По словам эксперта, нельзя использовать «идентифицируемую информацию».

Использование идентифицирующей информации, такой как любимая футбольная команда, имена членов семьи или город, в котором вы живёте, может облегчить подбор пароля. Хотя эту информацию легко запомнить, злоумышленники также могут легко её выяснить, например, после непродолжительного изучения ваших профилей в социальных сетях.

Хакер добавляет, что регулярная смена паролей может принести больше вреда, чем пользы. Также он не рекомендует использовать одинаковые пароли для входа в разные системы: хакеры взломают одну из них, а затем получат доступ и к другим.

Если учётные данные для одного сайта будут скомпрометированы, их можно будет использовать для доступа к широкому спектру защищённых паролем сервисов с относительной лёгкостью.

Некоторые пароли хакеры могут взломать за считанные секунды. Причём самым опасным из них является пароль «123456».

Сложные пароли — самый простой способ сохранить вашу информацию в безопасности. Это должно быть сочетание цифр, символов и букв.

Читайте также: Телефонные мошенники стали использовать более сложные схемы для обмана россиян

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.