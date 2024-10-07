Погодные качели: в Москве ожидаются осадки и резкие перепады температур

Погода на этой неделе явно не порадует москвичей: Гидрометцентр России уточнил прогноз на ближайшие дни.
Начало недели будет тёплым, но дождливым. В понедельник, 7 октября, воздух прогреется до +16…+18 градусов, а во вторник будет +12…+14 градусов.
В среду, 9 октября, днём столбики термометров не поднимутся выше +6…+8 градусов, а в ночные часы похолодает до 0…+5 градусов. В этот день местами прогнозируются небольшие дожди.
В четверг будет без осадков, но прохладно: до +7…+12 градусов днём. В пятницу и субботу температура составит +10…+15 градусов, а по ночам будет колебаться в пределах от +1 до +8 градусов. 12 октября в Москве пройдёт небольшой кратковременный дождь.
В воскресенье днём ожидается +7…+12 градусов. Осадки обойдут регион стороной.
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