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Студентка из Чувашии стала обладательницей титула «Мисс Россия — 2024»

Студентка из Чувашии стала обладательницей титула «Мисс Россия — 2024»
Валентина Алексеева
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Победительница получила право представлять страну на международных конкурсах красоты. Валентина Алексеева стала новой обладательницей звания «Мисс Россия – 2024». Титулы первой и второй «Вице-мисс» достались Ирине Мироновой из Тольятти.

18-летняя студентка медицинского факультета из Чувашии получила главную корону из рук Маргариты Голубевой, ставшей главной красавицей страны в прошлом году, а также 1 млн рублей на исполнение мечты.
Теперь Валентине предстоит принять участие в конкурсах «Мисс мира» и «Мисс Вселенная».

В этом году попробовать свои силы на «Мисс России» захотели 85 тыс. девушек из разных регионов страны — это рекордный показатель с момента основания конкурса. В состав жюри входили известные журналисты, дизайнеры, фотографы и эксперты в сфере моды. Одним из главных критериев для конкурсанток было активное участие в благотворительных проектах.

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