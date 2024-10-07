Студентка из Чувашии стала обладательницей титула «Мисс Россия — 2024»

Победительница получила право представлять страну на международных конкурсах красоты. Валентина Алексеева стала новой обладательницей звания «Мисс Россия – 2024». Титулы первой и второй «Вице-мисс» достались Ирине Мироновой из Тольятти.

18-летняя студентка медицинского факультета из Чувашии получила главную корону из рук Маргариты Голубевой, ставшей главной красавицей страны в прошлом году, а также 1 млн рублей на исполнение мечты.

Теперь Валентине предстоит принять участие в конкурсах «Мисс мира» и «Мисс Вселенная».

В этом году попробовать свои силы на «Мисс России» захотели 85 тыс. девушек из разных регионов страны — это рекордный показатель с момента основания конкурса. В состав жюри входили известные журналисты, дизайнеры, фотографы и эксперты в сфере моды. Одним из главных критериев для конкурсанток было активное участие в благотворительных проектах.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.