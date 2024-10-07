Синоптик Вильфанд: почти половина территории России покрыта снегом

Зимняя погода охватила почти половину России — снегом покрыто 40-45% территории страны, сообщил в беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам метеоролога, в северных и центральных регионах Дальнего Востока, включая Чукотку, Магаданскую область и север Хабаровского края, уже установился снежный покров. В Якутии его высота достигает уже 22-23 см.

Постепенно понижение температуры будет приводить к тому, что всё больше территории на этой неделе будет покрываться снегом.

Во второй половине текущей недели в снегу будут вся Якутия, Амурская область и восточная половина Забайкальского края. Примерно 70% территории Сибирского федерального округа также окажется под снегом, за исключением юго-западных районов: Новосибирская, Омская, Томская и Кемеровская области.

На европейской части России снег ляжет к концу недели на бо́льшую часть Архангельской области.

Читайте также: Гидрометцентр дал прогноз погоды на зиму в Москве

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.