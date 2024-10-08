Ева Лонгория в роскошном образе появилась на ковровой дорожке с 6-летним сыном

Звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» появилась на светском вечере в сопровождении юного джентльмена. Ева Лонгория стала гостьей мероприятия Global Gift Gala, которое состоялось в парижском отеле Four Seasons Hotel George V. 49-летняя актриса выбрала для выхода в свет роскошный образ с длинным платьем, украшенным сотнями пайеток.

Ева Лонгория с сыном Сантьяго Фото: Getty Images

В этот вечер компанию Еве Лонгории составил её шестилетний сын Сантьяго. Звезда не так часто делится снимками с мальчиком и ещё реже появляется с ним на публике. Сантьяго, как истинный джентльмен, позировал перед фотографами в классическом костюме, держа маму за руку.

Этим летом Ева Лонгория перевезла свою семью в Испанию. Актриса решила, что её сын должен расти в стороне от Голливуда и бесконечных разговоров. По мнению Евы, со временем Сантьяго самостоятельно определится, хочет ли он связать свою жизнь с публичностью.

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