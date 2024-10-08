Аль Пачино — о том, как едва не умер из-за коронавируса: у меня не было пульса

Трагедия едва не произошла несколько лет назад. Аль Пачино признался, что в 2020 году, в самый разгар пандемии коронавируса, оказался на грани жизни и смерти. У 84-летнего актёра резко подскочила температура, после чего он потерял сознание. Спасти его смогли лишь врачи.

Я почувствовал себя очень плохо. У меня поднялась температура и началось обезвоживание. Я позвал медсестру, а потом меня внезапно не стало. В буквальном смысле. У меня не было пульса. Через несколько минут приехала скорая. В моей гостиной собралось шесть врачей. Они все были в таких костюмах, словно прилетели из космоса. Я был в шоке, когда открыл глаза и увидел это. Они стояли надо мной и говорили: «Он вернулся. Он здесь», — рассказал Аль Пачино.

По словам артиста, никакого света в конце тоннеля он не увидел. Вокруг него была лишь бездонная пустота. После случившегося Пачино стал чаще задумываться о сущности бытия и проводить больше времени с близкими.

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