Кайли Дженнер показала, как украсила дом к Хэллоуину

В этом году бизнесвумен решила превзойти саму себя. Кайли Дженнер уже вовсю готовится к предстоящему Хэллоуину. Она каждый раз превращает свой дом в настоящую локацию для съёмок фильмов ужасов. Дженнер показала, как выглядит процесс подготовки к самому жуткому празднику года.

Главными украшениями для предстоящего Хэллоуина во дворе бизнесвумен стал огромный скелет и множество тыкв. Кайли отметила, что благодаря обилию овощей, а также пёстрых цветов её задний двор выглядит не пугающим, а мило и жутко одновременно.

Дом Кайли Дженнер Фото: Из личного архива Кайли Дженнер

У меня здесь уже вовсю летает дух Хэллоуина, — прокомментировала Дженнер.

Кроме того, параллельно блогерша продумывает костюм, который наденет на вечеринку. В прошлый раз она перевоплотилась в образ героини из серии комиксов про Бэтмена. Каждый год свой костюм Кайли держит в строгом секрете и показывает лишь в день праздника.

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