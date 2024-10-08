Виктория Бекхэм показала утончённую фигуру в боди

Дизайнер много лет строго следит за своим рационом ради идеальных форм. Недавно Дэвид Бекхэм рассказал, что его супруга вот уже 25 лет ест одно и то же. Всё это для того, чтобы сохранять стройность. Виктория поделилась снимком, на котором продемонстрировала результат упорной работы над собой.

Виктория Бекхэм Фото: Из личного архива Виктории Бекхэм

Бывшая «перчинка» показала бэкстейдж со съёмки по восточным мотивам. На кадре Бекхэм позировала, сидя на песке на фоне мрачного неба. Дизайнер примерила чёрное боди, которое идеально подчеркнуло её утончённую фигуру.

Ради красоты и молодости Виктория готова буквально на всё. Она даже много лет не улыбалась, чтобы избежать появления мимических морщин. Бекхэм держится в строгих рамках и не позволяет себе и малейшего послабления режима.

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