Российские альпинисты погибли во время восхождения в горах Непала

Трагедия произошла в районе вершины Дхаулагири. Пятеро российских альпинистов пропали без вести 6 октября. Дмитрий Шпелевой, Михаил Носенко, Владимир Чистиков, Олег Круглов и Александр Душейко перестали выходить на связь.

Сегодня, 8 октября, их тела были обнаружены на высоте 7100 метров. Найти альпинистов удалось с помощью спасательного вертолёта. Известно, что трагедия произошла, когда они отправились из высотного лагеря, чтобы штурмовать вершину.

Предположительно, альпинисты сорвались с высоты 7600 метров. Один член команды, Валерий Шамало, выжил. Мужчина отказался предпринимать попытку восхождения, что спасло его жизнь. Спасатели эвакуировали Шамало из горного лагеря в одну из больниц Катманду.

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