Ежегодный беговой фестиваль ROSA RUN пройдёт 10–13 октября: опубликована программа

С 10 по 13 октября 2024 года на курорте «Роза Хутор» пройдёт ежегодный спортивный фестиваль ROSA RUN. В программе — четыре тематических забега для взрослых, специальный забег для детей, развлекательные активности для болельщиков, лекции, вечерние кинопоказы, вечеринки и многое другое.

ROSA RUN — первый и единственный четырёхдневный беговой фестиваль в России в горах. В 2024 году главная тема фестиваля — «Бежим в будущее».

Программа:

10 октября состоится один из самых сложных забегов — ROSA PEAK: бегунам предстоит преодолеть 7 км по горнолыжной трассе на вершину горы Роза Пик, а максимальный набор высоты составит 1150 м;

11 октября посвящено командному забегу с сюжетной линией ROSA QUEST. Участники будут проходить испытания и выполнять задания на различных станциях бегового маршрута, в результате чего нужно будет собрать детали предмета, способного переносить во времени;

12 октября пройдёт костюмированный забег ROSA CARNIVAL. Невероятное количество участников в футуристичных и креативных образах соберутся вместе, чтобы пробежать дистанцию 2,1 км, повеселиться и сделать много ярких и необычных фотографий. Лучшие наряды будут отмечены специальными призами и подарками;

13 октября трейлраннеры попробуют свои силы в трейловых забегах. В этом году бегунов ждёт три трассы разной сложности: ROSA GREEN TRAIL на 9,4 км, ROSA RED TRAIL на 16 км и ROSA BLACK TRAIL на 28 км. Участники пробегут по курумникам и снежникам, тропам и мхам.

Каждый участник фестиваля получит трофейную футболку и сможет собрать коллекцию авторских медалей с креативным дизайном за каждый забег.

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