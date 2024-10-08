Гибель российских альпинистов в Непале — новые подробности: у спасателей есть два дня

Причиной смерти россиян стала трагическая случайность – у них произошёл срыв связки. В Федерации альпинизма Ленинградской области сообщили, что все погибшие были опытными альпинистами. За плечами каждого из них более 200 восхождений.

На данный момент спасатели работают над тем, чтобы забрать погибших с горы Дхаулагири. Из-за погодных условий на это есть всего два дня. Близкие и друзья альпинистов открыли сбор, чтобы перевезти тела на родину.

По словам вице-президента Федерации альпинизма и скалолазания Архангельской области Дмитрия Чернышёва, вертолётная компания запросила практически неподъёмную сумму просто за то, чтобы просто спустить тела с горы.

Сейчас я держу контакт с ребятами, которые остались в базовом лагере. В результате облёта вертолёта были сделаны фотографии с местом, где лежат тела. Надо их в кратчайшие сроки забрать, иначе их засыплет лавинами. У нас телефоны разрываются. Мы открыли сбор средств, потому что вертолётная компания запросила гигантскую сумму, — приводит слова Чернышёва «РИА Новости».

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