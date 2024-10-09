Боксёрские кроссовки оказались новым модным трендом

Популярность обуви стала расти после Недели моды в Париже. Необычный тренд может появиться на улицах городов мира уже в следующем году. Классическая боксёрская обувь оказалась, по мнению дизайнеров, идеальным решением в рамках современной моды.

Кроссовки на плоской подошве и с высоким голенищем предлагают сочетать с шортами, юбками и платьями. Такая обувь вполне может стать удачным вариантом в любое время года. На прошедшей недавно Неделе моды во французской столице подобного рода кроссовки в своих новых коллекциях показали Dior, Adidas и Miu Miu.

Более того, постепенно боксёрская обувь «спускается» с подиумов и начинает появляться в гардеробе фэшн-инфлюенсеров. Вероятно, в 2025 году такие кроссовки окажутся на пике популярности, а обувь подобной модели выпустят бренды разных ценовых сегментов.

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