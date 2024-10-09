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Сестра Дэвида Бекхэма вышла в свет: как выглядит родственница футболиста

Сестра Дэвида Бекхэма вышла в свет: как выглядит родственница футболиста
Дэвид Бекхэм
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Джоанна Бекхэм пришла поддержать своего племянника на презентации его бренда острых соусов. Младшая сестра экс-капитана сборной Англии крайне редко выходит в свет, делая исключение лишь для важных семейных событий. Джоанна не могла позволить себе пропустить триумф Бруклина.

Дэвид Бекхэм с семьёй

Дэвид Бекхэм с семьёй

Фото: Из личного архива Дэвида Бекхэма

У себя в блоге Дэвид Бекхэм опубликовал фотографию, сделанную во время презентации. Для неё он позировал вместе с сыном, невесткой Николой Пельтц, мамой Сандрой Бекхэм и сестрой. Джоан пришла на мероприятие в чёрных джинсах, блейзере и джинсовом плаще.

Родственница бывшего футболиста много лет работала стилистом по волосам, а затем основала собственную фирму, которая занималась предоставлением услуг консьержа. В 2020 году компания закрылась. Сейчас Джоанна сосредоточена на воспитании дочери Пегги и развитии семейного бизнеса.

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