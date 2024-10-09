Нобелевская премия по медицине присуждена за открытие микроРНК

Новаторская работа двух американских учёных помогла открыть генетические коды для раннего выявления смертельных видов рака. Они были удостоены Нобелевской премии по медицине.

Виктору Амбросу и Гэри Рувкуну приписывают открытие микроРНК — крошечных генетических кодов, которые контролируют множество функций организма. Одним из вариантов их применения могут стать тесты для диагностики некоторых видов рака, поскольку микроРНК изменяется при определённых заболеваниях.

Каждая клетка человеческого тела содержит одну и ту же исходную генетическую информацию, заложенную в нашей ДНК. Однако учёные обнаружили, что, несмотря на идентичную генетическую информацию, клетки человеческого организма используют этот код совершенно по-разному.

Например, электрические импульсы нервных клеток отличаются от белых кровяных клеток, которые вырабатывают антитела для борьбы с инфекцией. Нобелевская ассамблея заявила, что «новаторское открытие» дуэта произвело революцию в понимании медициной того, как работают гены внутри человеческого организма.

Если регуляция генов нарушается, это может привести к серьёзным заболеваниям, таким как рак, диабет или аутоиммунные заболевания. Их новаторское открытие выявило совершенно новый принцип регуляции генов, который оказался необходимым для многоклеточных организмов, включая человека. Теперь известно, что геном человека кодирует более тысячи микроРНК.

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