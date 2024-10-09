На США надвигается самый мощный ураган в истории

По прогнозам экспертов, ураган «Милтон» станет одним из самых мощных и разрушительных штормов в США за всю историю наблюдений. 7 октября ураган достиг пятой, наивысшей категории, но, как предполагают эксперты, он может выйти за рамки существующей классификации и усилиться до шестой категории.

По данным издания Newsweek в понедельник, 7 октября, скорость ветра в районах прохождения «Милтона» над Атлантическим океаном достигала 290 км/ч. Несмотря на то что во вторник утром она снизилась до 250 км/ч, метеорологи прогнозируют дальнейшее усиление урагана к моменту, когда он обрушится на Флориду.

Как пишет издание Daily Mail, жители США массово закупаются продуктами и товарами первой необходимости. По прогнозам, наиболее разрушительные последствия урагана «Милтон» продлятся до ночи среды, при этом эпицентр шторма пройдёт по центральной части Флориды. Более миллиона человек получили распоряжение об эвакуации.

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