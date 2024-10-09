Финал турнира курьеров и водителей Яндекса состоялся в Сочи

В соревнованиях приняли участие 20 команд. Курьеры и водители сервисов из 10 городов собрались на федеральной территории Сириус 7 октября, чтобы выявить лучшего в футболе и волейболе.

В соревнованиях свои силы попробовали команды из разных городов страны — Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Краснодара, Нижнего Новгорода, Сочи, Новосибирска и Воронежа. Победителями турнира по футболу стали сотрудники Яндекса из Нижнего Новгорода, а лучшей в волейболе оказалась команда из Казани.

Турнир прошёл в рамках ежегодного проекта «Сборная Яндекс». В него входят не только соревнования, но ещё и мастер-классы по йоге и пинг-понгу. Всего в этом году участие в нём приняли более 13 тыс. человек.

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