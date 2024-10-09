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Врач раскрыла неожиданный симптом гастрита

Врач раскрыла неожиданный симптом гастрита
Врач раскрыла неожиданный симптом гастрита
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Доктор медицинских наук Татьяна Шаповаленко в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» сообщила, что кашель может быть не только признаком простуды, но и симптомом гастрита, в частности, вызванного бактерией хеликобактер пилори.

Эксперт пояснила, что воспалительный процесс, вызванный этой бактерией, может привести к тому, что кислотное содержимое желудка поднимается в гортань и ротовую полость, раздражая их. Это и провоцирует кашель.

Также Татьяна Шаповаленко отметила, что гастрит может вызывать осиплость голоса. Если не обратить внимание на этот симптом, то он в конечном итоге может привести к более стойкому и глубокому кашлю.

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