Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин относится к квадроберам

Тема подросткового хобби всё чаще обсуждается в правительстве. В последнее время популярность квадробики выросла в несколько раз. В Госдуме сильно обеспокоены тем, что подростки, переодеваясь в животных, бросаются на случайных прохожих, чем могут навредить себе и окружающим.

Дмитрий Песков выразил надежду, что разговоры о квадроберах пока не дошли до Владимира Путина. На вопрос, знает ли президент об этом подростковом движении, пресс-секретарь ответил:

Надеюсь, что нет. Не нужно преувеличивать популярность этого явления.

5 октября депутат Яна Лантратова заявила, что в Государственной думе прорабатывается законопроект о запрете квадроберов. Кроме того, в детских садах и в школах теперь проводят уроки, во время которых рассказывают о вреде данного движения.

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