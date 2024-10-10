Альпинистка Алина Пекова покорила гору Шишабангма в Гималаях

Она стала первой россиянкой, поднявшейся на все 14 высочайших вершин Земли – в этот список входят лишь 40 человек. Более того, 10 из этих гор Алина Пекова покорила за 2023 год. Теперь же 31-летняя альпинистка взошла на гору Шишабангма (8 027 м) в Гималаях.

В списке Пековой также есть Эверест (8848 м), Канченджангу (8586 м), Лхоцзе (8516 м), Макалу (8485 м), Чо-Ойю (8201 м), Дхаулагири (8167 м), Манаслу (8156 м), Нанга-Парбат (8126 м), Аннапурна (8091 м), расположенные в Гималаях, а также Чогори/К2 (8614 м), Гашербрум I (8080 м), Гашербрум II (8035 м), Броуд-Пик (8051 м) — восьмитысячники системы Каракорум.

До Пековой лишь три женщины смогли покорить все 14 гор. В 2023 году это удалось Кристин Хариле из Норвегии. Из россиян же рекордсменом был Сергей Богомолов – он взошёл на 13 вершин.

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