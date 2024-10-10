Джастин Тимберлейк отложил концерт из-за проблем со здоровьем

Певец прервал большой гастрольный тур. Джастин Тимберлейк перенёс концерт, который должен был состояться 8 октября. 43-летний артист не смог выступить в городе Ньюарк в США из-за травмы.

Мне безумно жаль, что это шоу приходится отложить на более позднюю дату. Я получил травму, из-за которой не смогу выступить. Я очень расстроен из-за того, что наша встреча не состоится, однако сделаю всё возможное, чтобы выступить для вас в ближайшее время. Обещаю, что подарю вам незабываемые эмоции, как только смогу, — написал Тимберлейк в своём блоге.

Певец поблагодарил поклонников за понимание и слова поддержки. В последнее время Джастин практически без перерыва выступал в разных городах США. Вероятно, именно из-за этого в его организме произошёл сбой.

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