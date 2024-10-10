На Земле возможна мощная магнитная буря высшего пятого уровня

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Крупное облако плазмы, вызванное недавними вспышками на Солнце, уже движется к Земле и может достичь планеты сегодня. Об этом сообщают эксперты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

По словам экспертов, геомагнитный прогноз на ближайшие два дня крайне неблагоприятен.

Наблюдения показывают, что вчерашняя вспышка уровня X1.8 сопровождалась исключительно скоростным выбросом плазмы, который придёт к Земле уже сегодня, причём, по некоторым оценкам, уже в середине дня.

В отличие от предыдущей вспышки X9.1 в мае 2024 года, когда Земля лишь частично почувствовала её влияние, новое плазменное облако имеет большие размеры, и избежать его воздействия не получится.

По самым пессимистичным сценариям, буря достигнет высшего пятого уровня.

Наиболее вероятная ветвь дерева сценариев, которая в итоге выдана в мире в виде оповещения, предполагает бури уровня 4 с продолжительностью до трёх суток. Приход плазмы возможен, начиная с 11 часов по московскому времени.

Эксперты отмечают, что в некоторых областях не исключены полярные сияния.

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