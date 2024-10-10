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Спасатели не смогли добраться до тел погибших в непальских горах российских альпинистов

Спасатели не смогли добраться до тел погибших в непальских горах российских альпинистов
Гора Дхаулагири
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Сделать это не удалось из-за особенностей местности. Очередная попытка эвакуации погибших на горе Дхаулагири россиян оказалась неудачной. Спасатели не смогли высадиться на гору. Сообщается, что одним из главных препятствий остаются тяжёлые погодные условия.

К сожалению, снять тела не получилось. (Скальная) полка, на которой они лежат, слишком крутая для посадки. Высадить людей там не получится, — рассказал альпинист Денис Алексеев.

На данный момент прорабатываются другие варианты эвакуационной операции. К сожалению, любая альтернатива в данном случае сопряжена со слишком серьёзными рисками.

Работа с лонг-лайном либо высадка сильно ниже и провеска маршрута. Это уже совсем сложная, опасная и долгая операция, — уточнили в Федерации альпинизма Ленинградской области.

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