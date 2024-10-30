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Новый тренд: действительно ли можно похудеть с помощью чая из крапивы?

Новый тренд: действительно ли можно похудеть с помощью чая из крапивы?
Можно ли похудеть с помощью чая из крапивы?
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В Сети набирает популярность новый тренд — пользователи утверждают, что чай из крапивы способствует снижению веса. По словам экспертов, вещества в напитке оказывают мочегонное действие, снижают отёки, а также действительно стимулируют сжигание жира.

Тем не менее употребление одного чая из крапивы не поможет похудеть. Для снижения веса важно создать дефицит калорий и увеличить физические нагрузки.

Чтобы чай из крапивы дал эффект, не стоит добавлять в него сахар, поскольку сладость может связывать воду и тем самым ослаблять мочегонный эффект. Напиток противопоказан людям с сердечной или почечной недостаточностью и диабетом. Детям и беременным женщинам от такого чая тоже лучше отказаться.

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