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19 октября в Волжском пройдёт турнир уличных видов спорта «НеНорматив»

19 октября в Волжском пройдёт турнир уличных видов спорта «НеНорматив»
Турнир «НеНорматив»
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Это самые неформатные и андеграундные соревнования года. Турнир «НеНорматив» пройдёт 19 октября в ПКиО Волжского и объединит любителей брейкинга, скейта, BMX-контеста и стритбола. Мероприятие приурочено к открытию стритбол-площадки и презентации нового сезона Ультра100.

За звание лучших в каждой дисциплине будут бороться сильнейшие спортсмены. Для болельщиков будут оборудованы трибуны, с которых можно комфортно наблюдать за играми и матчами. Одним из главных состязаний турнира станут соревнования по бегу. Спортсменам предстоит преодолеть дистанцию в 5 км со сложным ландшафтом. Спуски, подъёмы, живописные осенние пейзажи – лишь часть того, что ждёт участников забега.

Кроме того, для гостей турнира команда LowSlow организует уникальную выставку необычных автомобилей. Посмотреть, сфотографироваться и послушать рёв мотора будет возможно 19 октября на «НеНормативе» с 14.00. Атмосферу улиц дополнят музыкальные гости DJ Emkay и DJ BTN со специальной программой.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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