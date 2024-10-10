У пилота случился сердечный приступ в воздухе: самолёт посадила его жена без опыта полётов

Инцидент произошёл в Калифорнии. 4 октября Элиот Альпер и его супруга Ивонн отправились на прогулку на своём легкомоторном самолёте. Неожиданно 78-летний пилот почувствовал себя плохо, а за штурвал пришлось сесть его жене.

Ивонн сообщила о случившемся в аэропорт города Бейкерсфилд. Диспетчеры наземной службы давали ей чёткие указания, как управлять самолётом и что нужно сделать для посадки. Ивонн удалось приземлиться. На посадочной полосе супругов уже ждала бригада скорой помощи.

Оказалось, что у Элиота случился сердечный приступ. Врачи несколько дней боролись за его жизнь, однако прийти в себя мужчина так и не смог. Известно, что Альпер был опытным пилотом, а его супруга никогда не сидела за штурвалом самолёта. Ивонн много лет работает риелтором.

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