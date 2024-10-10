Джеки Чан расстроил поклонников своим внешним видом на свежих кадрах

Актёр сильно изменился за последнее время. Джеки Чан не так часто выходит в свет, однако некоторым поклонникам артиста выпадает удача лично с ним увидеться. На днях произошла одна из таких встреч, и счастливый фанат поделился фотографиями, сделанными со звездой в социальных сетях.

Джеки Чан Фото: Из личного архива

Публика сильно расстроилась, когда увидела, насколько явно изменилась внешность 70-летнего актёра. Его волосы практически полностью стали седыми, а вокруг глаз образовались глубокие возрастные морщины.

«Ничего себе. Как тяжело осознавать, что вместе с молодостью кумиров уходит наше детство», «Да, Джеки уже давно не тот, что был прежде», «Даже всплакнуть захотелось», «А Джеки очень даже идёт седина», «Неужели так быстро пролетело время», — обсудили пользователи.

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