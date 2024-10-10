В центре Москвы временно перекроют движение из-за марафона

В воскресенье, 13 октября, в Москве пройдёт 42-километровый Московский марафон. По данным столичной мэрии, из-за спортивного мероприятия с 7:00 до 16:00 будут перекрыты дороги в центре.

Ограничение будет действовать на улицах Лужники, Хамовнический Вал, Смоленской, Крымский Вал, Коровий Вал, Большая Ордынка, Балчуг, Яузской, Тверской, Моховой и Охотный Ряд, а также по Лубочному и Большому Путинковскому переулкам.

Для проезда закроют набережные: Лужнецкую, Саввинскую, Новодевичью, Ростовскую, Николоямскую, Смоленскую, Костомаровскую, Серебряническую, Полуярославскую, Москворецкую, Гончарную, Котельническую, Краснохолмскую, Кремлёвскую, Пречистенскую и Фрунзенскую.

Ограничения затронут Смоленский, Новинский, Зубовский, Яузский, Покровский, Чистопрудный, Сретенский, Рождественский, Петровский, Страстной и Тверской бульвары и ряд проездов — Садовнический, Устьинский, Театральный, Китайгородский.

Также на время марафона будут закрыты Крымский, Малый Москворецкий, Большой Устьинский, Астаховский, Костомаровский, Малый Устьинский мосты, а также Октябрьский тоннель, Смоленская, Лубянская, Новая и Старая площади.

В мэрии Москвы также предупреждают, что с 0:01 13 октября до окончания марафона на участках ограничений нельзя будет парковать транспортные средства.

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