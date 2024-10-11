Врач-трансфузиолог назвал две самые редкие группы крови в России

Павел Трахтман – доктор медицинских наук и заведующий отделением трансфузиологии детского медицинского центра имени Дмитрия Рогачёва – озвучил две самые редкие группы крови в России.

По словам эксперта, чаще всего в стране встречается вторая группа, в то время как в закавказских республиках лидирует третья. Между тем рекорд по редкости держит четвёртая отрицательная группа крови, что объясняется генетическими факторами, сообщает «Газета.ру».

Люди с этой группой крови реже встречались среди наших предков, а поскольку группа крови наследуется, то она реже встречается и среди ныне живущих людей. Просто так сложилась генетическая карта нашей планеты.

Также, как отмечает Павел Трахтман, довольно ценной считается кровь первой группы с отрицательным резус-фактором.

Её уникальность заключается в том, что она может быть использована для лечения любого пациента, с некоторыми исключениями.

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