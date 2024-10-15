Диетолог назвала 12 полезных свойств вишнёвого сока

Зарегистрированный диетолог и лицензированный специалист по питанию Сюзанна Фишер раскрыла неожиданные полезные свойства напитка.
- Борется с воспалением и болью при артрите. Вишнёвый сок богат антиоксидантами, которые могут облегчить болевые ощущения и скованность суставов.
- Может снизить артериальное давление. Напиток снижает артериальное давление.
- Может снизить уровень «плохого» холестерина. Такой тип холестерина повышает риск сердечного приступа или инсульта.
- Способствует восстановлению после тренировки. Регулярное употребление вишнёвого сока может уменьшить болезненность мышц после занятий спортом.
- Снижает риск подагры. Напиток обладает противовоспалительными свойствами.
- Может улучшить качество сна. Вишня содержит мелатонин, соединение, которое помогает регулировать сон.
- Может снизить риск развития диабета. Напиток помогает стабилизировать уровень сахара в крови натощак.
- Может бороться со стрессом и тревогой. Исследования показали, что употребление вишнёвого сока положительно влияет на психическое здоровье.
- Улучшает кратковременную память. Сок будет полезен людям с лёгкой и умеренной деменцией.
- Укрепляет иммунную систему. Вишнёвый напиток содержит витамины А и С, которые поддерживают иммунитет.
- Улучшает зрение. Антиоксиданты антоцианы уменьшают воспаление, которое может способствовать заболеваниям глаз и изменению зрения.
- Может предотвратить рак. Вишня может бороться с раком, уменьшая окислительный стресс и воспаление.
Диетолог отмечает, что лучше всего выбирать несладкий вишнёвый сок, поскольку слишком большое количество добавленного сахара может негативно сказаться на здоровье. Людям с диабетом следует быть осторожными с потреблением сока, так как даже несладкие соки влияют на уровень сахара в крови.
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