Будьте осторожны по утрам: эти продукты нельзя есть натощак

Завтрак считается самым важным приёмом пищи за день, однако не все продукты можно есть натощак. Эксперты рассказали, какую пищу нельзя есть по утрам.
Апельсиновый сок. Кислота в цитрусовых может вызвать изжогу. Исключением является лимонная вода, поскольку сок в ней сильно разбавлен водой.
Фруктовый йогурт. Дело в том, что полезные молочнокислые бактерии в продукте не усваиваются должным образом натощак. Агрессивная желудочная кислота убивает всё хорошее, прежде чем оно попадает в кишечник. Что делать: заранее съешьте несколько орехов, кусочек авокадо или ложку овсянки, чтобы создать в желудке своего рода буфер.
Сырые овощи. Такая пища может вызвать метеоризм.
Банан. Бананы, как и другие продукты, содержащие глюкозу, вызывают повышение уровня сахара в крови. Через некоторое время он снова быстро падает. В результате человек снова хочет есть.
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