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Будьте осторожны по утрам: эти продукты нельзя есть натощак

Будьте осторожны по утрам: эти продукты нельзя есть натощак
Эти продукты нельзя есть натощак
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Завтрак считается самым важным приёмом пищи за день, однако не все продукты можно есть натощак. Эксперты рассказали, какую пищу нельзя есть по утрам.

Апельсиновый сок. Кислота в цитрусовых может вызвать изжогу. Исключением является лимонная вода, поскольку сок в ней сильно разбавлен водой.

Фруктовый йогурт. Дело в том, что полезные молочнокислые бактерии в продукте не усваиваются должным образом натощак. Агрессивная желудочная кислота убивает всё хорошее, прежде чем оно попадает в кишечник. Что делать: заранее съешьте несколько орехов, кусочек авокадо или ложку овсянки, чтобы создать в желудке своего рода буфер.

Сырые овощи. Такая пища может вызвать метеоризм.

Банан. Бананы, как и другие продукты, содержащие глюкозу, вызывают повышение уровня сахара в крови. Через некоторое время он снова быстро падает. В результате человек снова хочет есть.

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