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Мужчина из Флориды пережил ураган «Милтон», сидя в лодке без спасательного жилета

Мужчина из Флориды пережил ураган «Милтон», сидя в лодке без спасательного жилета
Джозеф Малиновски
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Смельчак решительно проигнорировал все аргументы, опираясь на внутренний голос. Джозеф Малиновски – известный житель флоридского города Тампа. Он решил пережить ураган «Милтон», сидя в собственной лодке. Джозеф категорически отказался от эвакуации, утверждая, что на его стороне высшие силы.

Убедить уехать Малиновски не смогли ни власти, ни друзья, ни многочисленные поклонники в социальных сетях. Джозеф был убеждён, что лодка – самое безопасное место во время разрушительного урагана.

Джозеф Малиновски

Джозеф Малиновски

Фото: Кадр из видео @jakegagain

Будто бы сам бог подсказал мне остаться, купить лодку и переждать непогоду в ней. Я точно знал, что поступаю правильно, — заявил храбрец.

К счастью, Малиновски действительно удалось выжить, и, более того, во время страшного шторма он не получил ни одной серьёзной травмы. Теперь мужчина благодарит судьбу и самого себя за решение не покидать любимый город в столь тяжёлое время.

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