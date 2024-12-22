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Токсиколог рассказал, кому от употребления белого риса лучше отказаться

Токсиколог рассказал, кому стоит исключить из рациона белый рис
Кому от употребления белого риса лучше отказаться
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Врач-токсиколог, доктор медицинских наук Михаил Кутушов предостерёг людей с повышенным уровнем холестерина и сердечно-сосудистыми заболеваниями от употребления белого риса. По его словам, продукт несёт определённые риски для этой категории людей, пишут «Известия».

Те, кто склонен к сердечно-сосудистым заболеваниям, должны есть рис в ограниченном количестве, так как он может повышать уровень холестерина в крови.

Токсиколог также отметил, что с осторожностью следует вводить белый рис в своё меню аллергикам.

Несмотря на возможные риски, рис остаётся ценным источником антиоксидантов, которые защищают организм от повреждений и помогают предотвратить хронические заболевания. Михаил Кутушов добавил, что лучше выбирать нешлифованные сорта, такие как бурый, чтобы получить максимальную пользу для здоровья.

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