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Когда нужно быстро: как приготовить картофель всего за три минуты

Когда нужно быстро: как приготовить картофель всего за три минуты
Как приготовить картофель всего за три минуты
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Приготовление картофеля занимает много времени — эксперты поделились простым лайфхаком, который займёт всего три минуты. Всё, что вам потребуется, — это несколько кухонных полотенец, вода и микроволновая печь.

Сначала вымойте картофель, а затем очистите его от кожуры. При этом корнеплод можно и не очищать, трюк всё равно сработает.

Далее смочите кухонные полотенца и оберните тканью каждую картофелину. На следующем этапе положите овощи в контейнер, а затем поставьте ёмкость в микроволновую печь на три минуты при мощности 700 Вт.

Через три минуты проверьте, готов ли картофель. Если он ещё недостаточно мягкий, просто разогрейте его в микроволновке ещё в течение одной минуты.

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