Себастиан Стэн поправился на 7 кг за месяц ради роли

Актёру пришлось измениться до неузнаваемости, чтобы перевоплотиться в Дональда Трампа. Себастиан Стэн исполнил главную роль в байопике «Ученик». Для того чтобы стать экс-президентом в кадре, артист полностью пересмотрел свой образ жизни и поправился на семь килограммов всего за месяц.

Стэн рассказал, что каждый день просматривал видео с участием Трампа, внимательно наблюдал за его мимикой и жестами, а параллельно пил колу и ел бургеры.

Себастиан Стэн Фото: Кадр из фильма «Ученик»

У меня на телефоне было 130 роликов о его внешности. И 562 видео, которые я собрал из фотографий разных периодов времени — от 70-х до наших дней, — чтобы я мог повторить его манеру речи, — рассказал актёр.

По словам Себастиана, набрать нужный вес всего за месяц ему удалось благодаря «натриевой» диете. Артист ел мясо и хлеб, добавлял в любое блюдо соусы, а также употреблял много газировки. Одной только колы в рационе Стэна ежедневно было не менее четырёх бутылок.

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