Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

«Периодическая трезвость»: эксперты рассказали о новом тренде среди поколения Z

«Периодическая трезвость»: эксперты рассказали о новом тренде среди поколения Z
«Периодическая трезвость»
Аудио-версия:
Комментарии

Алкогольные привычки поколения Z привлекли внимание экспертов, но не потому, что они злоупотребляют спиртным. Сейчас среди молодёжи популярен новый тренд — «периодическая трезвость», когда люди временно воздерживаются от алкоголя.

Согласно опросам, представители поколения Z решаются на дни, недели или месяцы трезвости для экономии денег, улучшения физического и психического здоровья, снижения веса. Молодые люди относятся к выпивке как к чему-то, чем можно наслаждаться время от времени, а не как к чему-то обыденному в их ежедневном или еженедельном рационе.

По словам экспертов, такое осознанное отношение к алкоголю положительно скажется на здоровье поколения: снижение потребления спиртного уменьшит риски развития хронических заболеваний у населения.

Читайте также:
Нарколог назвал пять первых признаков алкоголизма

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android