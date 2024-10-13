«Периодическая трезвость»: эксперты рассказали о новом тренде среди поколения Z

Алкогольные привычки поколения Z привлекли внимание экспертов, но не потому, что они злоупотребляют спиртным. Сейчас среди молодёжи популярен новый тренд — «периодическая трезвость», когда люди временно воздерживаются от алкоголя.

Согласно опросам, представители поколения Z решаются на дни, недели или месяцы трезвости для экономии денег, улучшения физического и психического здоровья, снижения веса. Молодые люди относятся к выпивке как к чему-то, чем можно наслаждаться время от времени, а не как к чему-то обыденному в их ежедневном или еженедельном рационе.

По словам экспертов, такое осознанное отношение к алкоголю положительно скажется на здоровье поколения: снижение потребления спиртного уменьшит риски развития хронических заболеваний у населения.

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