Пробежка без завтрака: вот почему никогда не следует бегать натощак

Бег по утрам, перед завтраком, может привести к неожиданным побочным эффектам. Эксперты рассказали, почему не следует выходить на пробежку на голодный желудок.

Организму необходима энергия для достижения полной работоспособности во время тренировки. Если энергетические ресурсы истощены, а тело подвергается дополнительной нагрузке, то вы можете ожидать гипогликемии (снижение сахара в крови). Это проявляется, например, в виде слабости, головокружения или тошноты.

Без энергии в виде углеводов организму приходится полагаться на жир. Проблема в том, что производство энергии из жиров происходит гораздо медленнее, чем из углеводов. Поэтому такая тренировка будет не очень эффективна.

Также организм может получать энергию из белков. Это ведёт к уменьшению мышечной массы, что, в свою очередь, снижает успехи в потере веса: мышцы стимулируют обмен веществ и процесс похудения.

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