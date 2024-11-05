Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Пробежка без завтрака: вот почему никогда не следует бегать натощак

Пробежка без завтрака: вот почему никогда не следует бегать натощак
Вот почему никогда не следует бегать натощак
Аудио-версия:
Комментарии

Бег по утрам, перед завтраком, может привести к неожиданным побочным эффектам. Эксперты рассказали, почему не следует выходить на пробежку на голодный желудок.

Организму необходима энергия для достижения полной работоспособности во время тренировки. Если энергетические ресурсы истощены, а тело подвергается дополнительной нагрузке, то вы можете ожидать гипогликемии (снижение сахара в крови). Это проявляется, например, в виде слабости, головокружения или тошноты.

Без энергии в виде углеводов организму приходится полагаться на жир. Проблема в том, что производство энергии из жиров происходит гораздо медленнее, чем из углеводов. Поэтому такая тренировка будет не очень эффективна.

Также организм может получать энергию из белков. Это ведёт к уменьшению мышечной массы, что, в свою очередь, снижает успехи в потере веса: мышцы стимулируют обмен веществ и процесс похудения.

Читайте также:
Диетолог назвал шесть шагов для успешного снижения веса

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android