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Назван самый красивый мужчина в мире. Его знают многие

Лицо этого актёра практически точно вписывается в золотое сечение. Пластический хирург Джулиан де Сильва провёл исследование, которое показало, что актёр Аарон Тейлор-Джонсон, звезда «Мстителей», может быть официально признан самым красивым мужчиной на планете. По словам специалиста, данные актёра на 93,04% соответствуют золотому сечению.

Аарон оказался явным победителем. Измерения показали, что все части его лица действительно приближены к физическому совершенству, — заявил Сильва.

Второе место в топе главных красавцев досталось Люсьену Лависконту (92,41%), почётная бронза — Полу Мескалу (92,38%), на четвёртом месте оказался Роберт Паттинсон (92,15%), а закрыл пятёрку лидеров Джек Лауден (90,33%).

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