Тема модного бала Met Gala 2025 напугала публику

Мероприятие получило название Superfine: Tailoring Black Style («Тончайший крой: Чёрный стиль»). Предстоящий благотворительный бал Met Gala 2025 будет посвящён теме судьбы темнокожих мужчин в начале XVIII века. Источником вдохновения для организаторов события стала книга Моники Миллер «Рабы моды: чёрный дендизм и стиль идентичности чёрной диаспоры».

Ожидается, что в рамках бала будут представлены костюмы, которые носили темнокожие мужчины того периода. Выставка позволит проследить, как люди постепенно превращались из бесправных рабов в самостоятельные личности, многие из которых стали настоящими законодателями современной моды.

Публику серьёзно встревожило решение посвятить бал проблемам, связанным с рабовладельческим строем прошлых веков. Люди надеются, что никто из гостей и стилистов после мероприятия не попадёт под «отмену» и не столкнётся с серьёзными обвинениями со стороны отдельных групп.

Хочется верить, что потом ни у кого из дизайнеров не будет проблем. Сейчас разрушить репутацию слишком легко, — написал один из пользователей Сети.

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