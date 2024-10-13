Редкий выход: Мила Кунис представила новую картину со своим участием

Актриса побывала на премьере фильма «Отец года» в Лос-Анджелесе. В последнее время Мила Кунис не так часто бывает на светских мероприятиях, поэтому её появление на ковровой дорожке произвело настоящий фурор. Мила исполнила в новой картине главную роль, а компанию на премьере ей составил коллега по цеху Майкл Китон.

Мила Кунис Фото: Matt Winkelmeyer/WireImage

Звезда позировала перед фотографами в стильном асимметричном платье из осенне-зимней коллекции Brandon Maxwell. Кунис разбавила белоснежный наряд остроносыми лодочками чёрного цвета и гладкой причёской.

В фильме «Отец года» Мила Кунис исполнила роль Грейс, дочери богача Энди. Молодая супруга предпринимателя уезжает на несколько месяцев, поэтому он обращается за помощью к Грейс в надежде, что та согласится стать няней для его маленьких близнецов.

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