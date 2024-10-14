Запоздалое бабье лето: в Москву вернётся тепло

Синоптики Гидрометцентра России уточнили прогноз погоды в Москве на неделю. После холодов и осадков в столице вновь потеплеет.

Первая половина недели будет не очень приятной. Температура воздуха в дневные часы будет колебаться в пределах от +3 до +7 градусов, а по ночам может опускаться до -2 градусов. Прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега, возможны сильные порывы ветра.

Ситуация начнёт меняться с четверга, 17 октября. Синоптики обещают пасмурную погоду, но воздух уже прогреется до +5…+10 градусов.

Особенно порадуют москвичей выходные: дневная температура поднимется до +8…+14 градусов. Осадков не ожидается, в воскресенье тучи рассеются и выглянет солнце.

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