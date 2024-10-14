В Госдуме рассказали, когда квадроберы исчезнут с улиц российских городов

В правительстве уверены, что пик популярности этого хобби сходит на нет. Депутат Госдумы Алексей Толмачёв заявил, что в ближайшее время на улицах российских городов станет меньше квадроберов. По мнению чиновника, с наступлением холодов дети и подростки вернутся к более традиционным увлечениям.

Мода уже сходит на нет. К тому же скоро придут морозы, а квадроберов — белых мишек мы пока не видели. Скорее всего, многие ребята с первым снегом вернутся к прямохождению, — отметил Толмачёв.

При этом депутат подчеркнул, что через увлечение квадробикой дети проявляют артистизм и любознательность, поэтому родителям следует направлять потенциал ребёнка в другое русло. Толмачёв посоветовал записывать юных квадроберов в хореографические секции или драмкружки. А вот специалисты к этому увлечению относятся с осторожностью. Психолог Кристина Егорова в материале «Чемпионата» рассказала, что в некоторых случаях квадробика искажает восприятие детьми реальности и делает их заложниками образа животного.

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