Научный руководитель Гидрометцентра рассказал о погоде предстоящей зимой в России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что грядущая зима ожидается довольно мягкой, однако в некоторые периоды возможны резкие перепады температур.

В октябре температура в большинстве регионов страны будет находиться в пределах нормы, а в ноябре в Сибири будет немного теплее обычного.

Температура в декабре на севере и в центре страны ожидается немного выше средних многолетних значений. Роман Вильфанд отметил, что в январе в центральных регионах России, включая Московскую область, могут наблюдаться сильные морозы: столбики термометров опустятся до -20…-25 градусов.

Февраль не должен удивить резкими изменениями погоды — в целом условия будут соответствовать привычным показателям. Что касается марта, то в Сибири вновь прогнозируется температура выше нормы. Мягкая погода также ожидается в Санкт-Петербурге, Карелии, Нижнем Новгороде и Пскове.

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