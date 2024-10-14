Деми Мур назвала главную причину, по которой часто ездит к тяжелобольному Брюсу Уиллису

Крепкий орешек несколько лет борется с лобно-височной деменцией. Деми Мур рассказала, что старается как можно чаще навещать бывшего супруга. По словам актрисы, близкие Брюса Уиллиса постепенно смогли смириться с происходящим и сместили фокус на то, чтобы наслаждаться каждой минутой, которую проводят вместе с ним.

Деми Мур и Брюс Уиллис Фото: Frederick M. Brown/Getty Images

Болезнь есть болезнь. Я думаю, важно по-настоящему принимать это. Когда ты пытаешься ухватиться за прошлое, то оказываешься в минусе. Каждый раз, когда я прихожу к нему в гости, то попадаю в атмосферу бесконечной любви и нежности. Это самое главное, — поделилась Деми.

Мур уверена, что возможность делиться чувствами и эмоциями по-прежнему помогает Уиллису не сдаваться. Актёр постоянно находится в окружении близких, которые всеми возможными способами стараются показывать ему свою любовь и заботу.

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