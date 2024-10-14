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На курорте «Роза Хутор» завершился ежегодный беговой фестиваль ROSA RUN

На курорте «Роза Хутор» завершился ежегодный беговой фестиваль ROSA RUN
Фестиваль ROSA RUN
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Событие собрало более 3 тыс. участников из разных уголков страны. С 10 по 13 октября на курорте «Роза Хутор» прошёл ежегодный спортивный фестиваль ROSA RUN. Это единственный четырёхдневный беговой фестиваль в России в горах. Его главной темой в этом году стал девиз «Бежим в будущее».

В первый день на старт вышли участники забега на 6,8 км — ROSA PEAK. Спортсмены бежали на вершину горы Роза Пик по горнолыжной трассе, а максимальный набор высоты составил 1150 м. Во второй день фестиваля состоялся ROSA QUEST — командный старт с сюжетной линией, участники которого проходили испытания на тематических локациях и выполняли задания. Третий день отметился ярким забегом ROSA CARNIVAL: участники в невероятных костюмах пробежали дистанцию 2,1 км, нарядившись в инопланетян, персонажей мультфильмов и других героев.

Заключительный день фестиваля был посвящён трейлраннингу. Начинающие бегуны преодолели 9,4 км с набором высоты до 700 м в рамках ROSA GREEN TRAIL, уверенные спортсмены приняли участие в ROSA RED TRAIL на 16 км с набором высоты 1400 м, а профессионалы – в ROSA BLACK TRAIL на 28 км с набором до 2200 м.
В течение всего фестиваля можно было посетить занятия йогой на открытом воздухе и послушать лекции от ведущих спортивных экспертов. Ярким финалом события стала грандиозная вечеринка-закрытие.

Победители забегов

POSA PEAK

Мужчины

  • Первое место — Бабиков Антон, 00:51.27;
  • Второе место — Пермитин Василий, 00:54.36;
  • Третье место — Калинин Александр, 00:54:44.

Женщины

  • Первое место — Козина Анастасия, 01:04.34;
  • Второе место — Шарикова Ульяна, 01:08.05;
  • Третье место — Топор Алена, 01:09.48.

ROSA QUEST

  • Первое место — Команда №23 «Иди сюда», 00:51.00;
  • Второе место — Команда №100 «СПАНЧ БОБ 2.0», 01:00.08;
  • Третье место — Команда №95 «Трое в лодке», 01:03.09.

ROSA GREEN TRAIL

Мужчины

  • Первое место — Брегеда Дмитрий, 00:45.25;
  • Второе место — Яковлев Евгений, 00:47.25;
  • Третье место — Саранцев Дмитрий, 00:49.45.

Женщины

  • Первое место — Дерова Елизавета, 00:53.47;
  • Второе место — Алина Песчанская, 00:54.23;
  • Третье место — Негодаева Анна, 00:54.53.

ROSA RED TRAIL

Мужчины

  • Первое место — Суздалев Антон, 01:40:48;
  • Второе место — Балацкий Олег, 01:42:50;
  • Третье место — Мякишев Вадим, 01:44.38.

Женщины

  • Первое место — Козина Анастасия, 01:52.08;
  • Второе место — Топор Алена, 01:55.14;
  • Третье место — Пашуто Анастасия, 02:04.04.

ROSA BLACK TRAIL

Мужчины

  • Первое место — Вавилин Михаил, 03:09.56;
  • Второе место — Шилов Дмитрий, 03:12.48;
  • Третье место — Пермитин Василий, 03:12.49.

Женщины

  • Первое место — Пятыгина Елена, 03:38.43;
  • Второе место — Аносова Елена, 03:48.16;
  • Третье место — Чеклецова Екатерина, 03:51.22.

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